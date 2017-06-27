Молдова намерена выполнять требования Парижского соглашения

Представители власти и гражданского общества, европейские партнеры и ряд предпринимателей обсудили за "круглым столом" приоритеты и цели государства по снижению уровня углекислого газа в атмосфере на 67% к 2030 году, по сравнению с 1990 г. Такое требование предусмотрено в Парижском Соглашении об изменении климата, которое РМ ратифицировала 4 мая.

Как передает Инфотаг, госсекретарь министерства окружающей среды Инга Подорогин считает, что Молдова может снизить этот уровень на 78%.



"Для этого необходимо разработать ряд законопроектов. Молдова сможет снизить уровень загрязнения на 80% при инвестициях в $340 млн., которые пойдут на приобретение технологий", - сказала она.



По словам координатора программ ООН в РМ по изменению климата, окружающей среды и энергетике Сильвии Пана-Карп, в Молдове в последние годы увеличивается количество бедствий: поздних заморозков, града, наводнения, засухи.



"Ущерб, нанесенный погодными условиями, ежегодно оценивается до $4 млн. В 2016 г. был отмечен самый высокий рост глобальной температуры +1,2 градуса. Власти РМ должны направить усилия на смягчение последствий климатических изменений", - считает эколог.



Для этого она предлагает повышать энергоэффективность, использовать возобновляемые источники энергии, восстанавливать и расширять леса, сократить использование удобрений и пестицидов и перейти к консервативному земледелию.