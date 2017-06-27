Представители власти и гражданского общества, европейские партнеры и ряд предпринимателей обсудили за "круглым столом" приоритеты и цели государства по снижению уровня углекислого газа в атмосфере на 67% к 2030 году, по сравнению с 1990 г. Такое требование предусмотрено в Парижском Соглашении об изменении климата, которое РМ ратифицировала 4 мая.
Как передает Инфотаг, госсекретарь министерства окружающей среды Инга Подорогин считает, что Молдова может снизить этот уровень на 78%.
"Для этого необходимо разработать ряд законопроектов. Молдова сможет снизить уровень загрязнения на 80% при инвестициях в $340 млн., которые пойдут на приобретение технологий", - сказала она.
По словам координатора программ ООН в РМ по изменению климата, окружающей среды и энергетике Сильвии Пана-Карп, в Молдове в последние годы увеличивается количество бедствий: поздних заморозков, града, наводнения, засухи.
"Ущерб, нанесенный погодными условиями, ежегодно оценивается до $4 млн. В 2016 г. был отмечен самый высокий рост глобальной температуры +1,2 градуса. Власти РМ должны направить усилия на смягчение последствий климатических изменений", - считает эколог.
Для этого она предлагает повышать энергоэффективность, использовать возобновляемые источники энергии, восстанавливать и расширять леса, сократить использование удобрений и пестицидов и перейти к консервативному земледелию.
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ОВЕН
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День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
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КОЗЕРОГ
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул