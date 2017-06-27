Передано в суд дело о жестоком убийстве таксиста

Прокуроры передали в суд уголовное дело в отношении неоднократно судимого жителя Оргеевского района, убившего таксиста.

По данным следствия, в августе 2016 г. таксист должен был отвезти клиента из столицы в один из населенных пунктов Дубоссарского района. Пассажир на подъезде к пункту назначения стал спорить с водителем из-за суммы стоимости заказа.

В ходе возникшей ссоры молодой человек ударил водителя металлическим предметом, а труп вынес в поле и поджег, передает Инфотаг.

Ему грозит до 15 лет по статье УК РМ "Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью", а также штраф в 1,051 млн. леев, как компенсация материального и морального ущерба семье жертвы.