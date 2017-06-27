"Отель строгого режима": туристка рассказала о штрафах за недоеденную пищу в Турции

Российская туристка рассказала, что в одном из турецких отелей посетителей штрафуют, если они оставляют недоеденную пищу на тарелке.

«В случае, если вы не доедаете пищу и оставляете еду в тарелке более половины, администрация отеля взимает штраф в размере 10$», — говорится в объявлении на стене отеля, соответствующую фотографию разместила в сообществе «Типичный турист» Марьяна Лешукова.

Администрация отеля просит посетителей «рассчитывать свои силы», ведь «шведский стол означает, что вы можете неоднократно подходить и брать добавку».

«Стоят надзиратели и проверяют, больше ли полтарелки съел турист», — рассказала туристка.

В комментариях пользователи назвали заведение «отелем строгого режима». Многие другие комментаторы, впрочем, нашли меру правильной, признав наличие проблемы слишком жадных туристов.

В правилах отеля предусмотрены и другие драконовские по отношению к туристам меры. Например, если вы забудете энергосберегающую карту в номере, вас оштрафуют на $150, передает Моя планета.