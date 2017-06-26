Компания BMW рассекретила внешность нового кроссовера X3

Подразделение BMW в Гонконге опубликовало на своем сайте фото кроссовера BMW X3 за несколько дней до премьеры.

Фотографии довольно быстро были удалены, однако в распоряжении издания BMW Blog остались скриншоты.

Автомобиль построили на модифицированном модульном шасси CLAR, которое лежит в основе флагманского седана 7-Series и семейства 5-Series. Судя по снимкам, новинка получит видоизмененную решетку радиатора, другой задний бампер и новую выхлопную систему.

По предварительной информации, новый BMW X3 станет больше и легче предшественника. Новинку укомплектуют 3,0-литровым бензиновым мотором V6. Мощность агрегата составит 360 лошадиных сил, пишет nv.ua.

Что касается интерьера новинки, то на передней панели появился отдельный экран мультимедиасистемы, а приборная панель, если верить утечке, станет цифровой. Журналисты издания BMW Blog отмечают, что такая комплектация может быть только у топовых версий X3.

На азиатском сайте фигурировали три версии BMW X3: M40i c бензиновой битурбошестеркой 3.0 и дизельные полноприводные модификации xDrive 20d и xDrive 30d.

Добавим, что официальная премьера кроссовера X3 нового поколения состоится вечером в понедельник, 26 июня, на мероприятии в штаб-квартире BMW в Спартанбурге, США. Публичный дебют нового BMW X3 состоится в сентябре во Франкфурте.