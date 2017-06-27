В сети опубликовали письмо комсомольцев для "молодёжи 2017 года"

50 лет назад комсомольцы написали письмо ровесникам из 2017 года с надеждами на счастливое будущее.

В 1967 году комсомольцы написали письмо потомкам из 2017 года. В обращении к молодёжи XXI века молодые северяне рассказали о своём времени, о себе и о стройках, в которых принимали участие.

"Молодёжь нашей области дарит вам, юность XXI века, Коряжму, превращённую нами из маленькой деревни в современный город за десять лет; Северодвинск, построенный нами там, где были болота; гиганты лесохимии Севера — Котласский, Соломбальский, Архангельский комбинаты. Вам уже не придётся увидеть деревянные кварталы и мостовые Архангельска. Наше поколение сегодня преображает город. Весь Архангельск — кипящая стройка, и мы — всегда на лесах её,"- говорится в письме комсомольцев.

Своё обращение к потомкам космомольцы приурочили к полувековой годовщине революции. Письмо молодые люди писали на острове Мудьюг, земле, «политой кровью славных сынов, пролетариев и крестьян Севера, замученных в белогвардейских застенках».

"Мы знаем, что вы будете жить лучше нас, совершите подвиги в мировой галактике и сделаете прекрасной нашу землю. Мы немножко завидуем вам, встречающим столетний юбилей Советской Родины. Но знаем, что и вы позавидуете нам, нашему беспокойному молодому поколению. У нас ясная цель, прекрасное будущее, много дел. Есть где приложить руки, ум, сердце, энергию." - отметили авторы послания.

Несмотря на прогнозы комсомольцев, в 2017 году в деревянных бараках Архангельска проживает около 20 тысяч человек. В ближайшее время власти планируют переселить из аварийного жилья пять тысяч горожан, отмечает tjournal.ru.