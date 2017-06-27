В Одесской области солдат-срочник выстрелил в себя из автомата

В воскресенье, 25 июня, в военной части А-1319 в селе Беленькое Белгород-Днестровского района Одесской области солдат срочной службы выстрелил в себя из автомата.

В результате инцидента он получил огнестрельное ранение левой ключицы.

"Пуля прошла на вылет и раздробила солдату ключицу. Военнослужащего госпитализировали, ему была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, военный ранил себя, когда заступил в патруль вместе со своим сослуживцем. Мотивы его поступка на данное время достоверно неизвестны, пишет nv.ua.

В то же время, согласно предварительной информации, пострадавший имел проблемы дома и находился в подавленном состоянии, в связи с чем была выдвинута версия о попытке самоубийства.