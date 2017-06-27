Бортпроводники рассказали о своих летних страданиях

Лето — горячая пора путешествий, и самолеты взлетают и садятся буквально каждую минуту. Страшнее летнего сезона лишь рождественский, сетуют бортпроводники.

Нужно помнить, что бортпроводники — тоже люди, только обязанности у них другие. Они несут ответственность за жизнь и комфорт пассажира. Однако когда наступает лето, бортпроводникам становится непросто. Температура воздуха растет, и это каким-то образом влияет на поведение людей.

Во-первых, ежедневно правила авиаперевозок в летнюю пору претерпевают изменения, что сказывается на расписании экипажа и нередко приводит к стрессовым ситуациям, передает Моя планета.

Во-вторых, есть несколько типов «летающих путешественников», которые действительно раздражают. Например, неблагополучные семьи, в которых отец помещает свою семью в эконом-класс, а сам приобретает место в бизнес-классе. Нередко такие ситуации сопровождаются семейными скандалами, организованными на глазах у всех. Процесс погрузки пассажиров в самолет в этих условиях затрудняется, а бортпроводник вынужден собраться с духом и уладить конфликт в короткие сроки, едва ли не выступая семейным психологом.

Или старшеклассники и студенты, путешествующие группами и устраивающие в салоне «фестиваль» глупостей. Еще существуют закадычные друзья, которые садятся в самолет с намерением превратить свой полет в веселье — к примеру, играют в пинг-понг на борту.

Также раздражают туристические группы, состоящие из учащихся средней школы. «Популярные» школьники требуют пересадить их к своим «популярным» друзьям, и тогда экипаж, глядя на эту «сегрегацию», с содроганием вспоминает свои школьные дни.

Бортпроводники советуют пассажирам оставлять за пределами лайнера все свои проблемы и помнить, что полет — опасное мероприятие, относиться к которому нужно со всей серьезностью. Пусть несколько часов в небе будут посвящены комфортному и спокойному путешествию.