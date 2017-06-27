Канадские ученые научились стирать воспоминания

Исследователи смогли прицельно "стереть" одно из нескольких воспоминаний у моллюска.

Новое открытие в перспективе может помочь людям с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), пишет Science Alert.

Команда ученых из американского медицинского центра Колумбийского университета и канадского Университета МакГилла проанализировала нейроны моллюсков рода Aplysia (морские зайцы), чтобы проверить гипотезу, объясняющую, почему воспоминания об инцидентах, принесших плохой опыт, могут сами вызывать беспокойство.

Ученым удалось показать, что клеточные аналоги долговременных воспоминаний у моллюска можно удалять независимо друг от друга, блокируя действие разных подвидов протеинкиназы М — белка, который участвует в создании и хранении долговременных воспоминаний. Избирательное блокирование одного из протеинов приводило к удалению ассоциативной или неассоциативной памяти, пишет nv.ua.

"Одно из основных направлений нашего нынешнего исследования заключается в разработке стратегий для устранения проблемного неассоциативного воспоминания, которое может отпечататься на мозге во время травматического опыта без вреда для ассоциативных воспоминаний, которые могут помочь людям принимать обоснованные решения в будущем", - говорит один из авторов исследования, Самуэль Шахер.

В дальнейших исследованиях ученым предстоит на таких же доклинических моделях детальнее разобраться, как и где производятся и работают молекулы протеинкиназы М.

"Стирание воспоминаний имеет потенциал, чтобы облегчить ПТСР и тревожные расстройства пути удаления неассоциативных воспоминаний, которые вызывают неадекватные физиологические реакции", - подчеркивают исследователи.