Начаты морские испытания крупнейшего военного корабля флота Великобритании

Новый авианосец Королевского военно-морского флота Британии HMS Queen Elizabeth впервые начнет морские испытания в открытом море.

Как сообщает ВВС, авианосец является самым большим военным кораблем британского флота.

Отмечается, что корабль планируют ввести в состав флота в текущем году, боевой готовности он достигнет к 2020 году.

После ввода в эксплуатацию корабль HMS Queen Elizabeth сможет разместить на своей территории 1000 человек экипажа и 40 самолетов. На нем также будут размещены новейшие американские истребители-бомбардировщики F-35B Lightning II.

Королева Елизавета ІІ дала авианосцу свое имя. Его спуск на воду состоялся в 2014 году, пишет nv.ua.