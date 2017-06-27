Британские высотки проваливают тест на безопасность

60 высотных зданий в 25 районах Англии провалили тест на пожарную безопасность.

В Министерстве по делам местного самоуправления заявляют, что во всех обследованных к настоящему моменту домах облицовка была выполнена из легковоспламеняющегося материала. Не все здания из списка называются, однако известно, что это высотки в нескольких лондонских районах, а также в Манчестере, Плимуте, Сандерленде и других городах.

Полномасштабные проверки муниципальных многоквартирных домов начались после того, как в результате пожара в лондонской “Гренфелл-тауэр” погибли 80 человек. Тысячи жителей высоток по всей стране, также облицованных огнеопасными материалами, были эвакуированы, отмечает euronews.com.