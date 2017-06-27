Эксперты назвали стоимость Большого барьерного рифа

Компания Deloitte Access Economics оценила стоимость Большого барьерного рифа в Австралии в 42 миллиарда долларов.

Данная цифра была получена на основе общей "экономической, социальной и иконической ценности", сообщает ВВС Украина.

Используя экономическое моделирование, авторы отчета подсчитали, что стоимость рифа состоит из нескольких составляющих - в том числе 29 млрд австралийских долларов от туризма и еще 3,2 млрд - от рекреационной активности вроде дайвинга.

В компании подсчитали, что риф приносит экономике Австралии 6,4 млрд австралийских долларов ($4,8) и обеспечивает 64 тыс. рабочих мест, пишет nv.ua.

По словам экспертов, для защиты рифа, который страдает от массового обесцвечивания, надо прилагать больше усилий.

Ранее сообщалось, что что глобальное потепление лишило цвета уникальный Большой Барьерный риф.

Эксперты предупредили, что Большой Барьерный риф может быть не спасен существующими планами по защите этой экосистемы.