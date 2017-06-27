Египет передал Саудовской Аравии два острова в Красном море

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, несмотря на широкую общественную критику, ратифицировал соглашение, которое подразумевает передачу Саудовской Аравии двух необитаемых островов в Красном море, сообщает Reuters.

Передача островов Тиран и Санафир была одобрена египетским парламентом на прошлой неделе и вызвала ряд протестных акций и критику со стороны египтян, отстаивающих независимость страны. Но Ас-Сиси рассчитывает на Саудовскую Аравию как на ключевого союзника, сообщает агентство.

16 января Верховный суд Египта не поддержал предложенный правительством страны проект передачи Саудовской Аравии двух незаселенных островов Тиран и Санафир в Красном море.

Напомним, что в 2016 году лидеры Саудовской Аравии и Египта подписали историческое соглашение о делимитации морской границы между странами. Согласно договору, Египет получает миллионы долларов помощи, а взамен передает контроль над островами Тиран и Санафир Саудовской Аравии.

Саудовская дипломатия вела переговоры о передаче островов Тиран и Санафир шесть лет, пишет nv.ua.