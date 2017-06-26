Мобильные пункты оснастили всем необходимым для оказания первой помощи при тепловом и солнечном ударах. А в частных аптеках все нуждающиеся смогут бесплатно выпить воды и измерить давление.

"Если медицинские работники в этих пунктах сами справятся с ситуацией - хорошо, если нет, вызовут скорую помощь", - глава управления здравоохранения Михай Молдовану.

Пункты оказания первой помощи установили и на пляжах в столице, а также в Гидигиче и Вадул-вой-Водэ.

"Мы закупили дополнительные лекарства и всё необходимое, что было указано в списке управления здравоохранения. А что касается машин скорой помощи на пляжах, то их пока нет", - заявил глава предприятия "Зелёные насаждения" Елиферий Харуца.

До первого июля по всей стране действует жёлтый код метеоопасности.