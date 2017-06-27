В Ракке проходят ожесточенные столкновения

В Ракке проходят ожесточенные столкновения между группировкой "Демократические силы Сирии" и боевиками террористической организации "Исламское государство".

По данным Центра мониторинга за соблюдением прав человека, основные сражения проходят на южном берегу Евфрата. В то же время, правозащитники отмечают, что стрельба слышна и в западном районе города Аль-Кадисия, хотя ранее коалиция заявила об установлении полного контроля над этим кварталом.

Продвижение с начала июня альянса сирийской оппозиции и курдских формирований в центр столицы самопровозглашенного халифата сопровождается бомбардировками американской авиации, отмечает euronews.com.