Житель московской коммуналки открыл стрельбу по соседским детям

В коммунальной квартире на юге Москвы в ходе ссоры мужчина несколько раз выстрелил в детей, проживающих в соседней комнате. Об этом kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Нагатинской улице. Отмечается, что 16-летняя девушка закрыла собой младших брата и сестру и брызнула соседу в лицо перцовым газом из баллончика. Мужчина и школьница были доставлены в больницу.

«Ссоры в этой коммуналке происходят постоянно, атмосфера там очень неблагополучная. Причины житейские, бытовые. Что стряслось на этот раз, выясняем», — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что мужчина после оказания медпомощи был направлен в отделение полиции для дачи показаний. Девушка остается в больнице, однако ее жизни ничто не угрожает, передает Лента.ру.