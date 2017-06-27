Опубликован снимок ураганов на Юпитере, известных как "нитка жемчуга"

NASA показало снимок, на котором можно увидеть темную и светлую полосу с ураганов на Юпитере.

Три светлых овальных ураганы, расположенные в верхней части снимка, известные как "нитка жемчуга". Каждый из ураганов шире Земли и бурлит на скорости сотен километров в час. Более светлые регионы – области, в которых газ поднимается вверх, а темные – где опадает.

Снимок был сделан Юноной на расстоянии 33,4 тысячи километров от поверхности Юпитера, сообщает nv.ua.