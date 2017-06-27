Контрабанду на миллион обнаружили в столице

Контрабанду товаров широкого потребления на миллион леев обнаружили столичные правоохранители. Обыски прошли одновременно по 10 тайникам.

По данным следствия, к незаконным схемам ввоза и сбыта товаров причастны трое мужчин в возрасте от 42 до 54 лет. Они оборудовали склады по нескольким адресам, где хранили и продавали различные электроинструменты, в том числе дрели, сварочные аппараты, котлы. Документов, разрешающих торговлю, у них не было.

Все помещения были опечатаны до решения суда. Было открыто уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности. Подозреваемым грозит штраф от 47 000 леев до 67 000 леев или от 180 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества.

Правоохранители продолжают расследование, чтобу установить соучастников подозреваемых и пути проникновения контрабанды в страну.