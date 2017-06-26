На въезде в Кишинев установили новые ограничивающие движение знаки

Движение большегрузного транспорта будет ограничено в жаркую погоду. Полиция установила сегодня знаки, предуждающие об этом, на въездах в столицу.

Национальный инспекторат патрулирования отмечает, что в дни, когда температура будет превышать 30 градусов, движение транспорта весом более 20 тонн ограничат с 10.00 до 20.00.

Как передает Молдпрес, эти меры предпринимаются ежегодно для защиты слоя асфальта на местных дорогах и не относится к транспорту, осуществляющему перевозки пассажиров, продуктов питания и материалов, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.