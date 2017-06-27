В Японии судят женщину, подозреваемую в отравлении четырех мужей

Центральный суд японского города Киото начал первое слушание по делу "черной вдовы" — 70-летней Тисако Какехи, которая подозревается в убийстве не менее четырех бывших мужей и партнеров.

Арест престарелой японки состоялся еще в 2014 году по подозрению в отравлении ее последнего мужа – Исао Какехи – цианистым калием. В ходе обыска ее домов в городах Киото и Осака были изъяты контейнеры для хранения порошкообразных препаратов и медицинская литература.

Позже выяснилось, что до встречи с Исао Тисако Какехи к своему 67-летию успела побывать в официальных и гражданских браках пять раз, и каждый раз ее мужья и партнеры уходили из жизни то в результате несчастного случая, то из-за проблем с сердцем. Следствие полагает, что общая сумма страховых выплат в результате кончины ее мужей и партнеров составила около 1 миллиарда иен (примерно 9 миллионов долларов).

По данным агентства Киодо, в ходе первого по этому делу слушанию Тисако Какехи полностью отрицала свою вину. С этой целью, отмечает агентство, сторона защиты заранее отозвала ее показания от 2014 года, в которых женщина созналась в использовании цианистого калия. Во время вступительной речи адвокаты Какехи заявили, что ответчица страдает от деменции и не может сама отвечать в суде, пишет РИА Новости.

"Жертвами в четырех случаях стали престарелые мужчины. Все они скончались от отравления цианистым калием. Их состояния и причины смерти чрезвычайно схожи", — заявили представители прокуратуры.

Обвинение настаивает, что Тисако Какехи убивала своих жертв с целью получения наследства. Не исключается, что настоящее число погибших от рук японской "черной вдовы" мужчин может превысить десять человек.





