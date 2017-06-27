Столичные власти подвели итоги 10-минутного урагана

За 10 минут обрушившегося в пятницу, 23 июня, после обеда на Кишинев урагана было повалено 183 дерева.

Как передает Инфотаг, движение по 18 улицам в центре столицы было заблокировано. Столько же машин пострадало от упавших веток.

В устранении последствий урагана приняли участие около 100 человек, было задействовалось 150 транспортных единиц. Работы по уборке улиц от упавших деревьев и веток продолжались и в выходные дни.

Материальный ущерб от стихии подсчитывается.