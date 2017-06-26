СМИ: Facebook займется производством сериалов

Социальная сеть Facebook планирует заняться производством сериалов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как утверждается, Facebook ведет переговоры с голливудскими студиями и агентствами по производству «шоу телевизионного качества» и собирается запустить оригинальную продукцию к концу лета.

По информации WSJ, соцсеть готова вкладывать до $3 млн в создание одной серии, что сопоставимо с дорогими проектами на кабельном ТВ, а также заинтересована в более бюджетных шоу (где на производство одного эпизода требуются шестизначные суммы).

Источники утверждают, что Facebook проявляет интерес и к малому формату. Речь о контенте продолжительностью около 10 минут, пишет gazeta.ru.

В Facebook отказались комментировать подробности относительно своих планов по контенту.