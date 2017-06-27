Создан прототип искусственной радужной оболочки

Группа ученых из Технологического университета Тампере (Финляндия) создала прототип искусственной радужной оболочки глаза, которая, подобно настоящей радужной оболочке, меняет размер центрального отверстия (зрачка) в зависимости от уровня освещенности.

Как отмечает Engadget, радужная оболочка глаза реагирует на свет, регулируя поступление света на сетчатку сквозь зрачок. Тот же принцип лежит в основе работы механизма регулирования диафрагмы в фотоаппаратах, однако в них ее размер регулируется за счет встроенного в камеру экспонометра. В то же время искусственная радужка, созданная в Финляндии, реагирует на свет самостоятельно.

Для создания искусственной радужной оболочки, напоминающей контактную линзу (или не до конца разрезанную пиццу), ученые использовали светочувствительный жидкокристаллический эластомер. В центре радужки находится отверстие, размер которого регулируют 12 лепестков, реагирующих на свет. Получить более наглядное представление о разработке можно благодаря небольшому видеоролику, опубликованному исследователями на YouTube.

Пока что прототип радужки далек от реального применения, однако ученые намерены усовершенствовать технологию и создать на ее основе биомедицинский имплантат. Для этого потребуется значительно повысить светочувствительность радужки, чтобы она могла реагировать на незначительные изменения освещенности. Кроме того, искусственная радужная оболочка должна быть пригодна для функционирования в наполняющей глаз водянистой влаге, пишет newsru.com.