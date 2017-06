Пять продуктов, которыми очень просто отравиться

Риск пищевых отравлений традиционно возрастает в летний период, поскольку теплая и влажная среда идеальна для развития бактерий. Наиболее распространенные симптомы отравления — тошнота, вздутие живота и диарея. И в них только на первый взгляд нет ничего страшного.

На самом деле, чем более яркой окажется симптоматика, тем выше риск обезвоживания и истощения организма, отмечает Вести.ру. Именно поэтому полезно знать, какие продукты чаще всего вызывают отравление, чтобы — нет, не отказаться от них — подходить к выбору внимательно.

Свежие устрицы

В интервью BottomLine Билл Марлер, адвокат, который более 20 лет специализируется на делах о пищевых отравлениях, признается, что, отсудив около 600 миллионов долларов для своих клиентов, убедился — некоторые продукты просто не стоят риска.

По словам эксперта, больше всего болезней пищевого происхождения, с которыми он сталкивался, были связаны с моллюсками. Причем, за последние пять лет количество случаев превысило два предыдущих десятилетия. Причина — глобальное потепление. Водоемы становятся теплее, что провоцирует рост микробов, в том числе в организмах, которые в них обитают.

Салаты в пакетах

Надпись «не требует мытья» выглядит заманчиво, но насколько справедливо это заявление? Специалисты по питанию уверены, что проще (и дешевле) купить обычный салат, чтобы промыть его самостоятельно. Просто потому, что загрязнения, полученные при заводской упаковке, могут быть такими же серьезными, как если бы вы купили салат на рынке. То же самое относится к свежим фруктам и овощам в пакетах, которые предлагается есть сразу же, без дополнительной обработки.

Пророщенные семена

Проростки пшеницы, фасоли, сои или чего-нибудь еще рекомендуется добавлять в блюда с целью повышения их питательной ценности. Но прежде чем сделать это, вам стоит знать, что в последние годы вспышки отравления пророщенными семенами на удивление распространены. Билл Марлер вспоминает, что их было зафиксировано около тридцати — прежде всего, сальмонеллы и кишечной палочки. И эта цифра слишком внушительна, чтобы не обращать не нее внимания.

Стейк слабой прожарки

Если вы впервые пришли в стейк-хаус или ресторан, не стоит сразу же заказывать стейк прожарки Rare. Просто потому, что паразиты в некачественном мясе грозят вам не только расстройством желудка, но и, в случае встречи с бактерией Escherichia coli, которая «обитает» в говяжьем мясе, анемией, острой почечной недостаточностью и даже лихорадкой.

По словам врачей, для полного уничтожения бактерий мясо необходимо жарить при температуре 71 градус Цельсия и выше. И, конечно, ни о какой слабой прожарке здесь речи не идет. Так что, если вы не любите варианты Well Done и Medium Well, остановитесь по крайней мере на Medium.

Непастеризованное молоко

Ультрапастеризованное молоко — не лучший выбор, так как, по данным некоторых исследований, в нем недостаточно молочнокислых бактерий и питательных веществ. С другой стороны, и от непастеризованного молока тоже стоит держаться подальше. Поклонники «сырого» молока говорят о том, что витаминов и микроэлементов в нем в разы больше, чем в пастеризованной версии продукта. Все так, но важно учитывать, что отсутствие пастеризации во столько же раз повышает риск заражения бактериями, вирусами и паразитами.