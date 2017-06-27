Гражданин Румынии задержан на молдавском берегу Прута

На молдавском берегу Прута по подозрению в контрабанде табачных изделий в особо крупных размерах задержан гражданин Румынии.

Как передает Инфотаг, речь идет о 22,5 тыс. пачек сигарет, которые обнаружены рядом с подозреваемым, проживающим в уезде Ботошань и неоднократно попадавшем в поле зрения правоохранителей.

Его подозревали в причастности к незаконному перемещению товаров через границу. Стоимость партии - свыше 255 тыс. молдавских леев. В ходе операции по аресту злоумышленника пограничники наблюдали еще несколько мужчин, сумевших скрыться, несмотря на открытый огонь из табельного оружия. Сигареты были упакованы в короба, обтянутые полиэтиленом.