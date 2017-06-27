Впервые в истории караул у Букингемского дворца возглавила женщина

Капитан армии Канады Меган Куто стала первой женщиной в истории, которой доверили командование караулом, охраняющим резиденцию британской королевы в Букингемском дворце.

В Канаде 24-летняя Куто командует батальоном полка легкой пехоты принцессы Патриции. Ее подразделение прибыло в Великобританию в рамках празднования 150-летия образования доминиона Канада в составе Британской империи, пишет РИА Новости.

Прежде чем провести своих солдат от казарм Веллингтона к Букингемскому дворцу, женщина-капитан заявила, что не очень волнуется.

"Мы достаточно тренировались … Мне надо просто сосредоточиться на том, чтобы отдавать правильные команды", — приводит слова Куто газета Independent.

Церемония смены караула у Букингемского дворца является одним из самых популярных зрелищ в Лондоне, которое ежедневно наблюдает множество туристов.







