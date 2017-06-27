Задержания по делу о незаконном отчуждении госимущества в Тараклии

Новый случай незаконного отчуждения госимущества раскрыла прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

По данным следствия, в результате незаконной схемы было присвоено гидротехническое сооружение - дамба на озере в Тараклии, принадлежавшая экологическому фонду и городским властям. Ущерб составил три миллиона леев.

По делу были задержаны четверо граждан, в том числе бывший администратор отделения Кадастра и экс-глава городского филиала молдавского банка. Им грозит от трех до 15 лет тюрьмы.