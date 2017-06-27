Пикник на могиле и мангал из надгробья: полиция разыскивает пару, отдыхавшую на кладбище

В минувшие выходные на одном из кладбищ Благовещенска мужчина и женщина решили устроить пикник. Причем, мангал они "соорудили" из надгробной плиты, а сами "уселись" на соседней могиле

Об этом очевидец сообщил местному изданию "Амурская служба новостей", сопроводив рассказ фотографией. По словам мужчины, увиденное его шокировало.

"На одной из могил сидели мужчина и женщина. На вид им было лет по сорок, оба прилично одеты. У них было литра два пива, салатики, и рядом — на приспособленном под мангал надгробии тлели угли", – рассказал очевидец.

В полиции Благовещенска этой информацией заинтересовались и пообещали провести проверку. Однако пока правоохранители не знают, как квалифицировать произошедшее: назвать это вандализмом, или же хулиганством. Полиция разыскивает пару, устроившую мангал из надгробья, а также родственников усопшего, передает Вести.ру.

Как уточнили на предприятии, которое занимается наведением порядка на кладбище, памятник лежал не на могиле и предназначался для утилизации. 26 июня, надгробие, которое неизвестные приспособили под мангал, уже убрали.