На 30 дней поместили под стражу бывшего замминистра внутренних дел Вячеслава Чебана

На 30 дней поместили под стражу бывшего замминистра внутренних дел Вячеслава Чебана. Обвиняют его в коррупции. По данным НЦБК, Чебан через посаженного сына вымогал 60 тысяч евро у подследственного, которому обещал повлиять на прокурора.

Мужчина проходил по делу о распространении поддельных банковских карт. Посаженный сын Чебана, сотрудник Таможенной службы, также задержан. В ведомстве начали служебное расследование. Обоим фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Вячеслав Чебан женат на певице Ауре. До назначения замминистра внутренних дел он возглавлял Департамент пенитенциарных учреждений. В настоящее время работает в Службе госохраны.







