Полиция Греции изъяла у преступников 700 килограммов драгоценностей

Греческая полиция провела одну из самых масштабных операций за последние годы – пресечена деятельность крупной преступной сети, изъяты сотни килограммов драгоценностей, которые будут возращены владельцам.

"В пятницу, 23 июня, в руках греческой полиции оказались более 700 килограммов золотых и ювелирных изделий, других ценностей и реликвий, включая драгоценные камни, коллекционные монеты, иконы и другие предметы, стоимостью свыше 10 миллионов евро. Они стали добычей преступной сети, занимавшейся грабежами и кражами, а расследование вело управление безопасности Аттики", — сообщил руководитель управления генерал-майор Христос Папазафирис. "Самое главное, что все эти предметы вернутся к владельцам", — сказал он.

По словам полицейского генерала, первый крупный удар по преступным организациям, причастным к многочисленным грабежам и кражам в Аттике и в других регионах страны, был нанесен 4 ноября 2016 года. "Это была одна из самых крупных полицейских операций за последние годы, в ней участвовали более тысячи полицейских и 37 судей", — сообщил генерал. Тогда были изъяты 120 килограммов РИА Новости.

После этого последовали десятки арестов, у преступников были изъяты новые драгоценности на миллионы евро. На минувшей неделе в квартирах двух арестованных были найдены более 700 килограммов драгоценностей, сообщил полицейский.

"Я хотел бы отметить, что общий оборот незаконной деятельности преступной сети на данный момент превышает 50 миллионов евро. Членами преступной сети совершено более 3 тысяч грабежей и краж", — сказал Папазафирис.

По данным полиции, в сеть входили три преступные организации, они занимались также торговлей наркотиками. Греческая полиция опубликовала фотографии изъятых драгоценностей.





