Обнаружен древнеримский дом при строительстве метро в Италии

Строители новой третьей линии римского метро обнаружили деревянный дом, датируемый II-III веком нашей эры.

Два его помещения, предполагают археологи, дошли до наших дней в хорошем состоянии, как ни парадоксально, благодаря пожару: дело в том, что древесина сохраняется только в особых благоприятных климатических и температурных условиях или после стихийных бедствий, таких как разрушение древних Помпей и Геркуланума в результате извержения Везувия.

Нынешняя находка сделана неподалеку от Колизея на глубине десятка метров. Уникальной ее делают обугленные части деревянного потолка и несколько предметов мебели – столов и табуретов, отмечает столичная газета Il Messaggero. Тезис о быстром и разрушительном пожаре, охватившем здание, подтверждает обнаружение двух скелетов домашних животных – собаки и кошки или щенка.

Интерес для специалистов представляют украшенные фресками стены жилища, а также его пол, выложенный черно-белой мозаикой, пишет РИА Новости.

"К Помпеям эту находку приближает тот факт, что мы получили свидетельство исторического момента, Пожар, который остановил жизнь в этом жилище, позволяет нам представить жизнь в нем в данный конкретный миг", — заявил главный инспектор археологических сооружений Рима Франческо Просперетти.