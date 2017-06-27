Школьники из Японии установили новый мировой рекорд по прыжкам через скакалку

Школьники начальной школы в Фудзи побили мировой рекорд по количеству прыжков через скакалку.

Команда из 12 детей прыгнула 225 раз за одну минуту, пока два других ученика раскручивали для них верёвку.

Предыдущий групповой рекорд продержался четыре года и был установлен учениками начальной школы Хироми, пишет life.ru.