Первый паб-зоопарк откылся в Британии

Владелец паба The Fenn Bell Inn в британской деревне Сент-Мэри-Ху, графство Кент, первым в стране открыл на территории питейного заведения зоопарк с экзотическими животными. Хозяину пивной Энди Коуэллу разрешили разместить зверинец в баре при условии крепкого ограждения зала с напитками от вольера, сообщает Mirror.

Коэулл открыл The Fenn Bell Inn в 2014 году и сразу разметил диких животных, которых мужчина ранее держал дома, на заднем дворе заведения. У британца ушло три года на то, чтобы получить лицензию на открытие зоопарка прямо в пабе.

В настоящий момент на территории пивной живут представители четырех разных пород обезьян, еноты, лемуры, генеты (африканские млекопитающие, похожие на хорьков), сурикаты, а также хищные птицы.

По словам Коуэлла, в будущем он надеется закупить для своего зверинца выдр, несколкьих волков и крупных кошек. На открытие зверинца бизнесмен с супругой потратили около 400 тысяч долларов. Каждую неделю британцы тратят на обслуживание зоопарка и корм для животных около тысячи долларов, что соответствует примерно 233 пинтам пива, пишет vesti.ru.

Британец признается, что у него есть инвесторы.

Как пишут авторы Mirror, многие пабы в Британии находятся на грани банкротства из-за перенасыщенности рынка. Поэтому некоторые из них изобретают новые способы привлечения клиентов. Так, в стране уже открылись пабы-почты и пабы-парикмахерские.