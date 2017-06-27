Выпускники лицеев смогут подать заявления на апелляцию в течение 48 часов

У выпускников будет в распоряжение 48 часов после объявления результатов БАК-а, чтобы увидеть свои работы и подать на апелляцию, если они сочтут это необходимым.

Председатели центров по бакалавру получили тесты из центра по оцениванию экзаменационных работ в понедельник утром, 26 июня.

Данная информация подтверждена в ходе еженедельного заседания служб примэрии заместителем начальника Главного управления образования, молодежи и спорта Виорикой Негрей, передает IPN.

Относительно выпускного экзамена за курс гимназического образования, Виорика Негрей отметила, что Управление находится в процессе рассмотрении работ, поданных на апелляцию, и в последующие дни будут объявлены результаты.

Начиная с 3 июля для выпускников гимназий, которые по разным причинам не явились на экзамен основной сессии и у которых неудовлетворительная оценка, начнется повторная сессия сдачи экзаменов.