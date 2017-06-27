Из-за жары число клиентов в автосервисах выросло в несколько раз

У водителей автомобилей свои методы борьбы с жарой. Они осаждают автосервисы с целью заправить кондиционеры в машинах фреоном. Механики отмечают, что за последнюю неделю число клиентов увеличилось в разы.

Процедура заправки кондиционера фреоном занимает в среднем 15 минут. Стоит эта услуга 250 леев. За фреон придётся заплатить отдельно.

"Проводим диагностику системы и, если всё в порядке и нет утечки, делаем вакуумную заправку фреоном", - сказал администратор автосервиса Николай Кирияк.

В случае неполадок системы придётся заплатить ещё и за ремонт. А он может достигать тысячи леев.

"Если вовремя не заправлять фреоном, то за год-два система выходит из строя. Тогда может пострадать насос", - добавил администратор автосервиса Николай Кирияк.

По словам сотрудников автосервисов, за последнюю неделю число клиентов выросло в несколько раз. Так как многие автолюбители не готовы отказываться от кондиционера, особенно в жару.

"Очень жарко, невозможно. Только это и спасает".

А вот врачи говори, что длительное использование кондиционера может негативно сказаться на здоровье.

По словам специалистов, разница между температурой воздуха на улице и в машине не должна превышать пяти градусов.





