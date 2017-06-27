Владимир Этуш попал в больницу с серьезной травмой

Актер Владимир Этуш попал в больницу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.

По имеющимся данным, 95-летний артист госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.

В пресс-службе Театра имени Вахтангова сообщили, что Этуш попал в больницу с серьезной травмой после падения с лестницы, передает агентство городских новостей «Москва».

Этуш родился 2 мая 1922 года. Он народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны, художественный руководитель Театрального института имени Бориса Щукина, один из самых знаменитых актеров Театра имени Вахтангова.

В кино дебютировал в 1953 году. Известен по фильмам «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Старая, старая сказка», «Тень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Двенадцать стульев», «Приключения Буратино», пишет gazeta.ru.