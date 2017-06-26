Представлено новое антибликовое покрытие для гаджетов

Исследователи из международного Оптического общества представили новое антибликовое покрытие для гаджетов. Особенность разработки заключается в том, что учёным впервые удалось повторить сложное строение глаз чешуекрылых. Благодаря этому пользователь сможет чётко видеть изображение или текст на дисплее телефона или планшета даже при ярком солнечном свете.

Поясним, что к чешуекрылым относятся известные всем насекомые – мотыльки, моли, бабочки. Глаза у этих насекомых фасеточного типа; сверху они покрыты наноструктурами, которые позволяют видеть в темноте, а также предотвращают отражение света. Последняя особенность помогает насекомым оставаться незамеченными для хищников.

Вдохновившись таким природным феноменом, учёные из США и Тайваня решили воспроизвести такое же покрытие в лабораторных условиях. По их словам, антибликовые покрытия не являются чем-то новым, однако большинство из них всё-таки не справляется со своей задачей на сто процентов. К тому же, они легко повреждаются и стоят немало. Существуют также гаджеты, которые самостоятельно подстраивают уровень яркости экрана под освещение, но такая функция быстро разряжает аккумулятор.

Все эти проблемы специалисты решили одним изящным способом: создали так называемую антиотражающую плёнку.

Материал, полученный исследователями, изготовлен на основе крошечных сфер диоксида кремния. Он разглаживается при помощи центрифуги таким образом, чтобы эти сферы выстраивались в один слой. Каждая из них представляет собой углубление (по типу омматидий – структурных и функциональных единиц фасеточного глаза насекомого). Диаметр одной сферы – около 100 нанометров (это 1/1000 ширины человеческого волоса).

Когда плёнку нанесли для проверки на телефон, она обеспечила четырёхкратное улучшение коэффициента контрастности – разницы между самыми тёмными и яркими оттенками на экране – на солнце и десятикратное улучшение в тени, пишет vesti.ru.

Авторы отмечают, что новая антибликовая плёнка никак не влияет на разрешение экрана, а также защищает его от царапин и при этом обладает функцией самоочищения. Последнее очень важно для сенсорных дисплеев, на которых часто остаются отпечатки пальцев и оседает пыль.

Исследователи, впрочем, на достигнутом не остановятся: в планах — поиск оптимального баланса между гибкость и твёрдостью материала.

Научная статья по итогам исследования опубликована в специализированном издании Оптического общества Optica.