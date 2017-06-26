Искусственный интеллект Google превращает текст в изображения

Подразделение Google DeepMind, занимающееся разработками в области искусственного интеллекта, научили компьютерный "разум" генерировать фотореалистичные изображения на основе текста, введенного человеком. Как сообщает Futurism, алгоритмы поисковика создают совершенно новую картинку, не похожую на то, что они "видели" ранее.

Это уже не первый эксперимент Google в области создания картинок с применением ИИ. В феврале команда научно-исследовательского проекта Google Brain, сфокусированного на глубинном обучении, разработала алгоритм, умеющий "воссоздавать" изображения, имея на руках исходник из всего лишь 64 пикселей. Нейросеть Google фактически воссоздает изображение с нуля, отталкиваясь от множества увиденных ранее образцов.

На основе этой же технологии ИИ научился превращать текст в картинки. По словам исследователей, чем более детально пользователь опишет запрос, тем лучше будет результат (например, запрос "желтая птица с черной головой, оранжевыми глазами и оранжевым клювом" вернет изображение очень высокого качества), пишет vesti.ru.