Эффектный выход: кит чуть не запрыгнул в лодку к рыбакам: видео

Отправившись в очередной раз на рыбалку, американские рыбаки не предполагали, что переживут самое захватывающее событие в жизни: в нескольких сантиметрах от их лодки из-под воды выскочил горбатый кит.

Житель Нью-Джерси Пол Циолковский (Paul Ziolkowski) вместе с друзьями отправился на рыбалку. Внезапно прямо в нескольких сантиметрах от их лодки из воды стремительно выпрыгнул огромный горбатый кит, щелкнул челюстями и погрузился обратно. Животное длиной около 18 метров могло легко перевернуть 2,5-метровое плавательное средство.

К счастью, этого не произошло, но так или иначе рыбаки получили незабываемые впечатления. «Я все еще в шоке после того, как этот товарищ нас чуть не перевернул. Со мной в жизни случалось много сумасшедшего, и равных этому найдется немного», — рассказал Циолковский.