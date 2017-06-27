Президент Бразилии подозревается в коррупции

Президента Бразилии Мишеля Темера поймали на взяточничестве. Генпрокурор страны Родригу Жано впервые в истории страны попросил Верховный суд страны предъявить действующему главе государства обвинения.

Темер, как подозревает прокуратура, получил деньги от руководителя крупного мясоперерабатывающего предприятия, замешанного в коррупционном скандале.

В документе за подписью генпрокурора Жано говорится, что Темер и его бывший советник Родригу Роша Лоурес "подменили исполнение важнейших обязанностей госслужащих незаконными действиями, которые выполнялись в их личных интересах".

В запросе утверждается, что с марта по апрель этого года президент "получил для себя намеренно и через посредника Родригу Рошу Лоуреса незаконные блага в размере 500 тысяч реалов (152 тысячи долларов), предоставленные Жоэсли Мендонсой Батистой, президентом компании J&F Investimentos S. A.", сообщает ВВС.

Эта компания владеет JBS S.A. - крупнейшим предприятием мясной промышленности в мире.

Обвинения генпрокуратуры Бразилии в адрес президента страны переданы судье Верховного суда, который теперь должен решить, может ли дело отправиться в нижнюю палату парламента страны.

Согласно бразильскому законодательству, она должна решить путем голосования, разрешить ли суду начать процесс против главы государства.

Если за разрешение проголосует две трети палаты, президента отстранят от должности на 180 дней, пока будет идти суд.

Исполняющим обязанности главы государства на это время станет спикер нижней палаты Родриго Майя, союзник Темера.

Если в течение 180 дней с момента отстранения Темера от должности его признают виновным, он потеряет свой пост.

Если судьи не смогут вынести приговор за это время или оправдают его, Темер вернется в президентское кресло.

Темер пообещал доказать свою невиновность.

Коррупционный скандал, затронувший главу государства, разгорелся в Бразилии в середине мая.

Братья Жоэсли и Уэсли Батиста, владельцы JBS S.A, передали в Верховный суд аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить экс-председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента) Эдуарду Кунью.

Именно Эдуарду Кунья инициировал импичмент бывшего президента страны Дилмы Русеф.

По версии следствия, деньги предназначались для покупки молчания Куньи. В распоряжении полиции также оказалась видеозапись, на которой советник Темера Родригу Роша Лоурес кладет крупную сумму денег в чемодан.

После этого несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента.

Мишель Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования. По его словам, компрометирующая его запись - "фальшивка", а диалог смонтирован.