Классическую консоль Super Nintendo перевыпустят с новой игрой

Компания Nintendo выпустит миниатюрную, полностью функциональную версию своей консоли Super Nintendo. Перезапуск "приставки" из 90-х последует за успешным выпуском обновленной версии восьмибитной консоли Nintendo Entertainment System (NES) в прошлом году - спрос на миниатюрные NES был, но их производство пришлось прекратить из-за недостатка ресурсов компании.

Новая версия "Super Nintendo" предназначена для поколений геймеров, которым интересны классические игры Nintendo, заявила компания, анонсируя новую консоль. Для нее перевыпустят игры 1990-1995 годов - Mario World, Starfox и Yoshi's Island.

Помимо классики в Nintendo планируют релиз разработанной для Super Nintendo, но так и не выпущенной в 1990-е годы второй части игры Star Fox.

Всего вместе с новой консолью будет продаваться 21 классическая игра, сообщает ВВС.

"Приставка" идет в комплекте с двумя джойстиками и HDMI-кабелем: у неё есть и отверстие для картриджей, однако игры будут храниться на внутреннем диске.

В США консоль будет стоить 79 долларов. Цена на российском рынке пока не называется. Европейский релиз консоли назначен на 29 сентября.