Самое масштабное исследование: как недосыпание влияет на мозг

Канадские ученые приступили к самым масштабным на сегодняшний день исследованиям влияния недостатка сна на мозг человека.

Группа исследователей из Университета Западного Онтарио призывает добровольцев со всего мира пройти в интернете серию познавательных тестов.

С помощью специально разработанных компьютерных программ желающие могут оценить свои навыки логики, понимания языка и принятия решений.

Возглавляет исследование британский профессор-нейролог Эдриан Оуэн, работающий в Институте мозга и сознания в Университете Западного Онтарио.

"Нам всем знакомы ощущения, возникающие при нехватке сна, но мы мало знаем о том, как такая нехватка влияет на мозг, - поясняет профессор Оуэн. - Мы же хотим выяснить, как это влияет на познавательные способности, память и способность к концентрации".

В ходе исследований ученые намерены выяснить, как будут отличаться когнитивные показатели у людей в зависимости от того, сколько им было отведено на сон.

Разумеется, потребности в сне у каждого человека разные, однако если исследователям удастся набрать достаточное число добровольцев, они смогут определить среднестатистическое количество часов сна, необходимого для оптимальной работы мозга.

Тесты, которые предлагают авторы исследования, можно проходить на обычных компьютерах, планшетах и даже смартфонах.