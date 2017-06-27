Три журналиста CNN уволились из-за статьи о связях Трампа с Россией

Три журналиста Си-эн-эн уволились, после того как с сайта американского телеканала был удален их материал о связях одного из советников президента США Дональда Трампа с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

РФПИ - это фонд, созданный для прямых инвестиций в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира. Он был учрежден в 2011 году правительством России. Капитал под управлением РФПИ составляет 10 млрд долларов.

Об увольнении журналистов сообщил сам Си-эн-эн. C телеканала ушли Томас Фрэнк, написавший этот материал, редактор отдела расследований Эрик Лихтблау и начальник отдела Лекс Харис.

Фрэнк 30 лет работал в USA Today и Newsday. Он вел расследования и ездил, как военный репортер, на войну в Ираке.

Ветеран газеты New York Times, лауреат Пулитцеровской премии 2006 года, Лихтблау пришел на Си-эн-эн всего три месяца назад.

Харис, который был назначен исполнительным редактором отдела расследований Си-эн-эн, созданного в январе, до этого занимал аналогичную должность в отделении Си-эн-эн-деньги.

"В пятницу Си-эн-эн отказался от истории, опубликованной моей командой. Как исполнительный редактор этой команды, я ушел в отставку, - сказал Харис в своем заявлении. - Я работаю с Си-эн-эн с 2001 года, и я уверен в одном: это новостная организация, которая ценит точность и справедливость, прежде всего. Я ухожу, но буду нести эти принципы, куда бы я ни пошел".

Внутреннее расследование, как утверждает руководство Си-эн-эн, показало, что при публикации текста не соблюдались стандартные редакционные процессы.

О том, что сенат США "расследует связи РФПИ с командой Трампа", каналу рассказал один анонимный источник.

Перед публикацией тексты, основанные на сообщениях анонимных собеседников, как правило, рассматривают несколько отделов, включая фактчекеров, экспертов по стандартам журналистики и юристов.

На этот раз рабочий процесс был нарушен, и это беспокоит руководителей Си-эн-эн, говорится в сообщении канала.

На собрании ​​сотрудников канала журналистам отдела расследований сообщили, что удаление материала не означает, что факты, приведенные в нем, ошибочные.

"Скорее, это означает, что "история не была достаточно твердой, чтобы публиковать ее как есть", - сказал один из сотрудников, проинформированных о внутреннем расследовании (канал в своем материале не раскрывает его имени).