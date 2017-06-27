Минздрав проведт масштабную реорганизацию медучреждений

Две трети государственных медучреждений в нашей стране планируется ликвидировать. Согласно реформе, разработанной Минздравом, из 60 клиник останется 21.

Основных медицинских учреждений будет четыре. Каждое рассчитано на миллион жителей. Останутся три специализированные больницы: психиатрическая, наркологическая и фтизиопульмонологическая.

11 региональных больниц получат современное оборудование для оснащения отделений интенсивной терапии. Также в них будут действовать терапевтические, педиатрические, гинекологические отделения и отделение общей хирургии.

Региональные больницы станут обслуживать до 300 тысяч жителей каждая. Амбулаторной помощью пациентам, а также наблюдением хронических больных займутся местные больницы. Минздрав планирует начать реформу в текущем году, а завершить - в 2024-м.