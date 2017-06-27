Итоги экзаменов на степень бакалавра можно будет узнать уже сегодня

Сегодня станут известны результаты экзаменов на степень бакалавра. Результаты тестов выложат на сайте www.bac.edu.md.

Кандидаты, не согласные с оценками, смогут их оспорить в течение 48 часов. Результаты апелляций станут известны 6-го июля.

С 17 по 24 июля пройдет дополнительная сессия. В этом году экзамены на степень бакалавра сдавали почти 19 тысяч кандидатов. Чуть больше четырех тысяч из них составили те, кто не сдал БАК в предыдущие годы.



Число лицеистов, успешно сдавших экзамены на степень бакалавра, растет с каждым годом. По данным Министерства просвещения, в 2016-ом таких выпускников было почти 80%, или на 20% больше, чем в 2014-ом.

В 2015-ом БАК успешно сдали три четверти выпускников. Это на 15% больше, чем годом ранее. В 2013-ом с выпускными экзаменами справились немногим более 68% лицеистов.

Увеличивается также средний экзаменационный бал. В прошлом году он составил 6,82. В 2015 - 6,75, в 2013 - 6,48.

Высшие оценки по всем экзаменам в прошлом году получил лишь один выпускник лицея. В 2015-ом таких было трое, в 2013-ом - семеро.





