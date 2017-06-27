Руководство МВД намерено изменить отношение граждан к полицейским

Изменить отношение граждан к полицейским намерено руководство МВД. Об этом в эфире передачи Фабрика рассказал министр внутренних дел Александр Жиздан. Граждане должны доверять полиции, а не бояться ее, и понять, что закон есть закон, а тех, кто его не соблюдает, ждет суровое наказание.

"Раньше полицию воспринимали как силовую структуру, институт преследования. Теперь мы хотим быть, чтобы те, кто соблюдает закон, испытывали к нам дружелюбие, но в отношении нарушителей правопорядка мы будем очень жесткими", - сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.

Министр отметил, что полицейские действовали строго в рамках закона, когда на прошлой неделе пресекали хулиганство подвыпивших родителей в одном из парков на Рышкановке.

"Сотрудники полиции не прибегли к агрессии, не применили спецсредства. Они всячески старались не напугать детей. Ведь могли же повалить на землю нападавшую на них женщину и надеть на ней наручники. Но это стало бы еще большим стрессом для детей, чем поведение этой женщины, хватавшей дядю полицейского за ворот", - продолжил Александр Жиздан.

Глава МВД сообщил, что в столице появится академия боевых искусств. Там будут тренироваться и развивать профессиональные навыки сотрудники подразделений министерства.

"В этом центре мы станем обучать наших сотрудников боевым искусствам. Пригласим лучших инструкторов. Наши сотрудники получат бойцовские навыки и научатся правильно применять силу при задержании нарушителей", - отметил министр МВД.

Александр Жиздан рассказал также о мерах повышения профессионализма полицейских. Для этого инспектораты оснастят передовым оборудованием и новым служебным транспортом.







