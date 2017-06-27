Выставка молдавского народного костюма проходит на этой неделе в Страсбурге

Накануне в Страсбурге открыли выставку молдавского народного костюма. Приурочили ее к недавно прошедшему в нашей стране национальному празднику. Выставка включила экспонаты прошедшему в стране ционального костюма. На ней выставили традиционные костюмы, вышитые рубашки и фотографии из коллекции Национального музея этнографии и естественной истории.

Присутствовали на вернисаже европейские и молдавские чиновники, в том числе премьер Павел Филип и министр культуры Моника Бабук.

Выставка собрала экспонаты, представляющие самые разные исторические периоды.

Премьер-министр назвал экспозицию хорошей возможностью познакомить европейцев с творчеством и традициями молдавского народа.

"Это имеют особое значение для укрепления национальной идентичности Молдовы, для сохранения в нашей коллективной памяти творчества, традиций мастерства и трудолюбия наших народных умельцев", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Министр культуры Моника Бабук выступала на французском языке. Она отметила, что День народного костюма отражает многокультурное разнообразие Молдовы и способствует консолидации общества.

"Все этнические меньшинства, которые проживают в Молдове, а это гагаузы, болгары, украинцы, русские, также отмечают этот национальный праздник и доказывают желание внести свой вклад в консолидацию нашего общества", - отметила министр культуры Моника Бабук.

Посетители выставки рассматривали экспозицию с большим интересом.

"Я из Хорватии. Многие традиции вашей страны схожи с нашими. Народный костюм - важный элемент традиций каждой страны", - рассказал посол Хорватии в ЕС Мирослав Папа.

Выставка молдавского народного костюма в Страсбурге будет открыта до 30 июня. Она проходит в здании Совета министров при Совете Европы