Из мексиканского ресторана похитили восемь человек

Восемь посетителей ресторана в мексиканском городе Кулиакан в штате Синалоа были похищены из заведения в ночь на понедельник, сообщил заместитель министра общественной безопасности штата Кристобаль Кастаньеда Камарильо.

По его данным, группа вооруженных людей ворвалась в заведение и увела с собой несколько посетителей. Изначально сообщалось о 12 похищенных, однако затем цифра была уменьшена до восьми человек.

Пока личности похищенных не установлены, генеральная прокуратура Синалоа начала расследование, сообщает РИА Новости.

Штат Синалоа считается вотчиной одноименного мексиканского наркокартеля, лидер которого Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу "Коротышка" был пойман в 2016 году в городе Лос-Мочис, а затем экстрадирован в США. Во многом именно деятельностью картеля "Синалоа" объясняется высокий уровень преступности в этом штате Мексики.

В августе 2016 года также в ресторане курортного города Пуэрто-Вальярта была похищена группа людей, в том числе сын наркобарона "Коротышки", однако затем он был освобожден.







