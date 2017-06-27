Mitsubishi назвала сроки запуска новой ракеты

Японское агентство аэрокосмических исследований и компания Mitsubishi Heavy Industries на 2020 год запланировали запуск новой ракеты H3 (в варианте без боковых ускорителей). Об этом изданию Space News сообщил вице-президент корпорации Ко Огасавара.

«Правительство заявило, что в два раза сокращает расходы на запуск килограмма груза, поэтому, получив такое требование, мы много работали, чтобы найти нужные решения», — сказал Огасавара. Ракета H3 должна прийти на смену носителям H-2A (используется для запуска спутников) и H-2B (задействована в запусках к МКС).

Конструктивно H3 от H-2A будет отличаться двигателями первой ступени. На новом носителе будет установлен LE-9 — модернизированная версия агрегата LE-5B второй ступени H-2A. На первой ступени H-2A установлен LE-7A, по сравнению с ним агрегат LE-9, как заявляет вице-президент Mitsubishi Heavy Industries, будет «намного более простым и надежным», а количество компонентов в нем — «резко сокращено». Первый LE-9 изготовили в марте 2017 года, весной начались его огневые испытания.

От H-2B Япония планирует отказаться в 2019 году, от H-2A — в 2023-м. На геопереходную орбиту H3 в максимальной конфигурации будет способна отправлять до 6,5 тонны, стоимость пуска носителя в минимальной комплектации оценивается в 45 миллионов долларов. В 2020-х Япония планирует в год запускать в среднем восемь H3, сообщает lenta.ru.