В Москве построят два новых вокзала

В Москве построят два новых железнодорожных вокзала на Киевском и Курском направлениях. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил в интервью порталу m24.ru руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Да, мы построим два вокзала: один на Курском направлении железной дороги в Старосырово, второй — на Киевском направлении в Санино. От них пойдут параллельные ветки дороги для того, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия», — рассказал он, добавив, что на этих линиях появятся дополнительные станции.

Жидкин подчеркнул, что «проект рассчитан на оптимизацию потоков жителей, которые едут в центр города». Он не назвал сроки строительства и его бюджет, отметив, что в данный момент идет подготовка концепции, пишет lenta.ru.

13 февраля сообщалось, что Павелецкий вокзал является самым дорогим в Москве с точки зрения стоимости аренды расположенных поблизости помещений уличной торговли. Снять коммерческий метр в его окрестностях можно в среднем за 81,4 тысячи рублей в год.

В настоящее время в Москве работают девять железнодорожных вокзалов: Белорусский, Казанский, Киевский, Курский, Ленинградский, Павелецкий, Рижский, Савеловский и Ярославский.