«Чудо-женщина» стала самым прибыльным фильмом женщины-режиссера

Супергеройский боевик «Чудо-женщина» стал самым прибыльным фильмом, снятым режиссером-женщиной.

Лента режиссера Пэтти Дженкинс собрала в прокате 653,9 миллиона долларов. Она побила рекорд картины «Мамма Mia!» Филлиды Ллойд, кассовые сборы которой составили 609,8 миллиона долларов, пишет lenta.ru.

В «Чудо-женщине» рассказывается история принцессы амазонок Дианы (Галь Гадот). Главная героиня уплывает с изолированного от внешнего мира острова и оказывается втянута в события Первой мировой войны. Мировая премьера боевика, снятого по мотивам комиксов DC, состоялась 1 июня. В фильме также сыграли Крис Пайн, Робин Райт, Конни Нильсен и Юэн Бремнер.

Пэтти Дженкинс также сняла такие сериалы, как «Убийство», «Измена», «Красавцы» и «Задержка в развитии».